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جهاز تنظيم مياه الشرب يوضح طرق التواصل مع المواطنين لتقديم الشكاوى- انفوجرافيك

11:00 ص السبت 14 ديسمبر 2019
جهاز تنظيم مياه الشرب يوضح طرق التواصل مع المواطنين لتقديم الشكاوى- انفوجرافيك

مركز خدمة شكاوى المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، عن طرق تواصل المواطنين مع الجهاز لتقديم الشكاوى فيما يتعلق بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف مصطفى في بيان اليوم، تتمثل الخطوات فيما يلى (التوجه لمقر الجهاز بـ12 حي المصراوية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة - الاتصال التليفوني بأرقام "26129611 - 26129835" - الإرسال بالفاكس على أرقام "26129836 - 26129610" - من خلال الموقع الإليكتروني "http://www.ewra.gov.eg/Pages/default.aspx"; - عن طريق البريد الإليكتروني ""info@ewra.gov.eg).

وأوضح، أنه تم نشر إنفوجرافيك يوضح طرق تواصل المواطنين مع الجهاز في حالة وجود شكوى، على الموقع الإليكتروني "http://www.ewra.gov.eg"، مؤكداً أن دور الجهاز في حماية المستهلك يتمثل في حل شكاوى المستهلكين مع مقدمي الخدمة، ومراجعة إدارات ومراكز خدمة العملاء، والتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، واستطلاع رأي المستهلكين في أداء مقدمي الخدمات.​

جهاز تنظيم مياه الشرب شكاوى المياه مراكز خدمة العملاء الجمعيات الأهلية

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