بالصور| حضور الرئيس السيسي وقرينته العروض الفنية لمسرح شباب العالم

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وفد جنوب السودان عن منتدى شباب العالم: فرصة لتبادل الرؤى حول قادة

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، صور حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، مساء أمس الجمعة، العروض الفنية والمسرحية لمسرح شباب العالم بمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات.

وجاءت المسرحية فى إطار افتتاح مسرح شباب العالم عشية انطلاق منتدي شباب العالم الثالث ٢٠١٩، حيث يهدف المسرح لأن يكون منصة إبداعية للشباب من مختلف جنسيات العالم، ولمناقشة قضاياهم وعرضها في إطار فني رفيع .

وبدأت فعاليات مسرح شباب العالم بمسرحية المحاكمة التى يشرف عليها المخرج خالد جلال، وتناقش قضايا إنسانية فى إطار فنى متفرد عن الصراعات التى تواجه البشرية.