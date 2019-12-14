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حصاد الأسبوع| تكريم المنتخب الأوليمبي ومفاوضات سد النهضة وحفر مترو "ماسبيرو"

02:31 ص السبت 14 ديسمبر 2019
حصاد الأسبوع| تكريم المنتخب الأوليمبي ومفاوضات سد النهضة وحفر مترو "ماسبيرو"

حصاد الأسبوع

شهدت مصر، أحداثًا مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، جاء على رأسها استكمال جولة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بمشاركة مصر والسودان وثيوبيا، وتخطت ماكينة الحفر العملاق التي تقوم بأعمال حفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، محطة ماسبيرو واستعدادها لعبور النيل للاتجاه إلى الزمالك.

ويرصد "مصراوي"، أبرز أحداث الأسبوع كالآتي:

حصاد الأسبوع المنتخب الأوليمبي سد النهضة مترو الأنفاق

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