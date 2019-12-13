ضم نسب من الصناديق الخاصة للموازنة وخلو مقعدين.. تفاصيل أسبوع حافل في البرلمان

كتب- أحمد علي:

شهد مجلس النواب الأسبوع الماضي، حالة من الزخم والنشاط المكثف، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات المهمة، التي أجراها الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، فيما ناقشت الجلسة العامة للنواب عددًا من القوانين المهمة، ومشروعات القوانين، التي وافق النواب على بعضها، أو إحالة البعض الآخر إلى اللجان المختصة.

بدأ نشاط الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس بلقاء إبراهيم جمباري رئيس لجنة الشخصيات البارزة والتابعة للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، والوفد المرافق، وأكد عبدالعال خلال اللقاء، أن مصر حققت خطوات واسعة في مجال الحوكمة والإدارة الرشيدة، كما أكد حرص مصر على المشاركة في الاجتماعات الخاصة بالآلية.

كما التقى عبدالعال، فام مينه شين عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الفيتنامي، وأكد عبدالعال خلال اللقاء، تطلعه إلى تعزيز العلاقات التجارية المصرية الفيتنامية، بما يتماشى مع العلاقات المتميزة بين البلدين، وحجم وثقل البلدين إقليميًا ودوليًا.

واستقبل عبدالعال عددًا من طلبة المدارس والجامعات سواء في مكتبه أو بحضور جانب من الجلسات العامة للمجلس، لترسيخ الثقافة البرلمانية لإطلاعهم على الإجراءات الإدارية والقانونية التي يدار بها المجلس، وتعريفهم بتاريخ الحياة البرلمانية في مصر.

ومن ناحية أخرى، وافق المجلس من حيث المبدأ وفي المجموع، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإحالة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة، إلى الخزانة العامة للدولة، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.

ووافق المجلس أيضًا من حيث المبدأ وفي المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.

وأعلن المجلس خلو مقعد النائب "محمد بدوي دسوقي" الذي وافته المنية، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء الانتخابات التكميلية.

ووافق المجلس في جلسته العامة الاثنين المقبل، على 9 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول في التعاقد مع عدد من الشركات للتنقيب والبحث عن البترول والغاز.

كما وافق المجلس على إحالة عددٍ من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

واستهل البرلمان جلسته العامة الثلاثاء الماضي برئاسة الدكتور علي عبدالعال بمناقشة عدد من البيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن مشكلات المواطنين.

ووافق المجلس بالإجماع على عدم مناقشة البيانات العاجلة بغير حضور الوزراء، وكلّف الأمانة العامة للمجلس بإخطار الحكومة بالبيانات العاجلة قبل إلقائها في المجلس بـ48 ساعة.

ثم ناقش المجلس طلبات الإحاطة وطلب مناقشة عامة الموجهة من النواب إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، حول تراجع الدور الثقافي لهيئات قصور الثقافة والمسارح والأنشطة المختلفة للمكتبات في المحافظات القرى والنجوع.

كما أعلن رئيس المجلس خلو مقعد النائب "أحمد شرموخ" في المنيا عقب وفاته.

وتضمنت الجلسات، رسائل مهمة من الدكتور عبدالعال للحكومة، منها المطالبة بسرعة تحديد موعد نظر بعض الاستجوابات المقدمة من النواب، خلال أسبوع، وتأكيد عدم قبول البرلمان غياب الوزراء عن حضور جلسات مجلس النواب.

وشهدت جلسات البرلمان الأسبوع الماضي، انتقادًا موجهًا من رئيس المجلس، للحكومة، ومطالبته الحكومة بتقديم قانون متكامل لإنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري، تتبع وزارة التخطيط خلال 15 يومًا، عقب ما قدم له من شكاوى المواطنين حيال المعاملة السيئة في مكاتب الشهر العقاري.

وتعليقًا على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة السراج، قال رئيس المجلس، إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء من يهدد الأمن القومي المصري، مضيفًا أن عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، مرحب به دومًا في مجلس النواب المصري.