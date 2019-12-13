يبدأ الأحد ولمدة 3 أيام.. تفاصيل المعرض الفني الأول لدعم الموهوبين بالأزهر

كتب- محمود مطفى:

ينظم الأزهر الشريف، الأحد المقبل، احتفالية لإطلاق معرضه الفني الأول لدعم الموهوبين والمبتكرين من الطلاب والمعلمين، بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، لمدة ثلاثة أيام.

ويحضر الحفل، الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد، والشيخ أحمد عبدالعظيم وكيل القطاع، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات.

تبدأ فعاليات الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعزف السلام الجمهوري، وبعض فقرات الإنشاد الديني، وكلمة للشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف.

وتعقب كلمة وكيل الأزهر، عرض فيديو للطالب ماهر برغش من منظمة البحيرة الأزهرية، يوضح فيه مهارة رسم البورتريه في دقيقتين فقط، يتم بعدها عرض فقرة رسم زيتي "لايف" للمعلمين " أحمد جاب الله ومحمد سلام" من منطقة المنوفية.

ويوزع الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، الجوائز على الفائزين بالمركزين الأول والثالث، مع عرض عن طريق "power point "، لأعمال الفائزين.

ويتفقد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، أعمال المعرض وأجنحته بصحبة الضيوف الحاضرين، ويستكمل بعدها الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد توزيع الجوائز على الفائزين.

ويوزع الشيخ أحمد عبدالعظيم وكيل قطاع المعاهد، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، شهادات تقدير على المشاركين المتميزين.

وتستمر أعمال المعرض لمدة ثلاثة أيام، ويتم استقبال الجمهور والوفود الزائرة من داخل وخارج الأزهر في اليومين الثاني والثالث، وتبدأ أعماله يوميا من العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.