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​برلمانية تشيد بـ"منتدى أسوان للسلام": يعكس دعم مصر لأفريقيا

10:48 م الجمعة 13 ديسمبر 2019
​برلمانية تشيد بـ"منتدى أسوان للسلام": يعكس دعم مصر لأفريقيا

البرلمانية منى منير

كتبت- ميرا إبراهيم:

أشادت البرلمانية منى منير، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بفعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، مؤكدة أنه عكس مدى دعم الدولة المصرية للقارة الأفريقية.

وأشارت إلى دور المنتدى في تحسين علاقات مصر مع أفريقيا، خاصة مع قول الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر لديها 20% من الطاقة الكهربية، التي يمكن نقلها لأفريقيا من خلال شبكتها القومية، وبأسعار مخفضة تساهم في تنمية القارة.

وأكدت عضو لجنة الشئون الأفريقية، أن حديث الرئيس السيسي عن قانون الأحوال الشخصية، وثقته في أن النواب والبرلمان حريصون على خروج قانون عادل ومتوازن؛ يعكس الدعم الكامل لتمكين المرأة، وحرصه على حصولها على حقوقها.

منتدى أسوان للسلام مجلس النواب القارة الأفريقية

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