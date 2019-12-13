صاحب واقعة "التنمر" بجوار السيسي في افتتاح مسرح شباب العالم



القاهرة- (مصراوي):

ظهر الطالب السوداني "جون"، صاحب واقعة التنمر، التي أثارت الجدل قبل عدة أسابيع، بجوار الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي، اليوم الجمعة، في افتتاح فعاليات مسرح شباب العالم بشرم الشيخ.

وحرصت إدارة "منتدى شباب العالم"، على الاتصال بالطفل قبل أيام، وتوجيه دعوة إليه لحضور المؤتمر الذي ينطلق رسميًا غدًا السبت.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض، في 19 نوفمبر، على ثلاثة مراهقين وذلك بعد فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تنمرهم وسخريتهم من طالب من جنوب السودان يدرس في القاهرة.

وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وذلك بعد أن قام الشباب في الفيديو بالسخرية والاستهزاء من الطالب جون مانوث، الذي يدرس بالصف الرابع الابتدائي بإحدى مدارس اللاجئين بمنطقة العباسية (وسط القاهرة)، وبث الشباب الفيديو على موقعي "تيك توك" و"فيسبوك".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، انطلاق فعاليات مسرح شباب العالم، في مدينة شرم الشيخ، يرافقه قرينته السيدة انتصار السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة.

وتشهد مدينة شرم الشيخ فعاليات مسرح شباب العالم في نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام شرم الشيخ.

وتبدأ عروض المسرح من خلال مسرحية "محاكمة سانتا كلوز" من إخراج خالد جلال، وتدور أحداثها حول الأطفال الذين فقدوا طفولتهم، ويصرخون مع أمهاتهم أمام باب محكمة العدالة الإنسانية، مطالبين بمحاكمة من لم يمنحهم السعادة أو الأمل، وتركهم في مواجهة العنف والحروب والإرهاب والتنمر ونقص الغذاء.

ويشارك في المسرحية ممثلين من مصر وعدة دول مثل الإمارات وغانا وروسيا وسوريا ونيجيريا والكونغو واليمن وليبيا وباكستان.

ومسرح شباب العالم إحدى فعاليات منتدى شباب العالم، ويعد محورًا للفنون يضم مجموعة متنوعة من العروض خلال فترة انعقاد المنتدى بشرم الشيخ من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام.



ويشارك في المسرح اليوم، عدد كبير من الفنانين منهم فرقة موزار طيف الخيال من المغرب، ورولا ذكي والفنان Fatmir Mura من ألبانيا، و Kuana adebisi من أمريكا وفرقة marisa hamamoto من أمريكا وبولاندا، وفرقة حورس من مصر، و "the traial" وهى فرقة من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى الروبوت صوفيا.