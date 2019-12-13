"المتحدة" تُعيد محمد جلال عبدالقوي للتليفزيون بعد غياب 11 عامًا

كتب- مصطفى علي:

أعادت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسي، السيناريست الكبير محمد جلال عبد القوي، صاحب الروائع التليفزيوينة أبرزها "المال والبنون" و"حياة الجوهرى" و"سوق العصر" ونصف ربيع الآخر" و"الليل وأخره"و"المرسى والبحار" و"حضرة المتهم أبي" وغيرها من الأعمال المهمة التى حققت نجاحًا جماهيريًا عربيًا كبيرًا، بعد غياب 11 عامًا عن الساحة الفنية.

جاء التعاقد بين "المتحدة للخدمات الإعلامية" متمثلة فى رجل الأعمال تامر مرسى، ومحمد جلال عبد القوى على مسلسل "زين الحسنى"، لتعيده بعد سنوات طويلة غاب فيها عن الشاشة التليفزيوينة منذ أن قدم مسلسل "شرف فتح الباب"، من بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، والذى عرض عام 2008.

وتهدف الشركة المتحدة إلى عودة كبار صناع الدراما التليفزيوينة الكبار والقدامى، والذين ابتعدوا عن الساحة الفنية، بسبب التخبط الذى شهده الوسط الفني على مدار السنوات الطويلة الماضية، والتي أبعدت كثيرين عن الساحة الفنية.

وكانت "المتحدة"، أعادت خلال الفترة الماضية المخرج مجدي أبو عميرة من خلال مسلسل "قوت القلوب"، من بطولة ماجدة زكي وخالد زكي، والمخرج حسنى صالح من خلال مسلسل "رحيل زهرة"، من بطولة عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني، وحنان مطاوع، ومحمد رياض.​