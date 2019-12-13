رئيس مدينة الشروق: فتح باب حجز عدد من الأماكن الشاغرة في "شارع الشباب"

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، فتح باب التقدم لعدد من الأماكن الشاغرة بمشروع "شارع شباب الشروق"، مقابل الإشغال.

وقال الغيطي، في تصريحات صحفية، أن الاختيار سيتم عن طريق القرعة العلنية اليدوية، مع تخصيص أماكن للحالات الخاصة والإنسانية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار توفير فرص عملٍ للشباب، وزيادة الخدمات المقدمة للسكان بمدينة الشروق.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن على من يرغب في التقدم للحجز بالمشروع التوجه لمقر جهاز المدينة، لتقديم طلب باسم رئيس الجهاز، مرفق معه (صحيفة الحالة الجنائية - نموذج للنشاط - صورة حديثة بطاقة الرقم القومي)، حتى يوم الخميس 19 ديسمبر 2019، من الساعة الـ9 صباحًا، وحتى الـ2 ظهرًا، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن موعد إجراء القرعة للمتقدمين.

وأضاف أن الأماكن المتاحة بأنشطة (إكسسوارات وخردوات – مشروبات – تسالي – جاليري رسام – مشغولات فضية – فاترينة زهور)، موضحًا أنه يشترط في المتقدم للحجز بالمشروع، أن يكون من المقيمين بالمدينة، وألا يكون من العاملين بالقطاعين العام أو الخاص.​