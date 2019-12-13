وفد جنوب السودان عن منتدى شباب العالم: فرصة لتبادل الرؤى حول قادة أفريقيا الجدد

كتب- محمد سامي:

حرص وفد جنوب السودان، المشارك في منتدى شباب العالم، على حضور فعاليات النسخة الثالثة من مسرح شباب العالم، اليوم الجمعة، في مدينة شرم الشيخ، ورفعوا أعلام بلدهم والتقطوا الصور التذكارية أمام قاعة المسرح، وهم يرددون الأغاني الوطنية.

وقال جون يوهانس مقوك، أحد شباب وفد جنوب السودان، إنه تخرج في البرنامج الرئاسي للقادة الأفارقة الشباب الدفعة الأولى، وحصل على المركز الأول، مضيفًا أنه حرص على دعوة أصدقائه للتقديم في نسخته الجديدة، مشيدًا بتجربة منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، الذي اعتبره فرصة للتعارف وتبادل الرؤى والأفكار حول قادة أفريقيا الجدد.

وأبدى سعادته بدعوة الشاب الصغير الجنوب سوداني، الذي كان ضحية للتنمر، إلى المنتدى، مؤكدًا أن تلك فرصة مميزة لكل الشباب.

وأكد يوهانس ثراء القارة السمراء الثقافي وتنوعها الإثني والهوياتي، معتبرًا التلاقي بين شعوب جنوب وشمال وشرق وغرب القارة، فرصة طيبة لتعزيز التنوع بين هذه المكونات الثقافية.