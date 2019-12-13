بالصور- وصول أول رحلة لـ"Asiana" الكورية الجنوبية إلى مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

احتلفت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، مساء اليوم الجمعة، بوصول أول رحلة لشركة "Asiana" إحدى كبريات شركات الطيران الكورية الجنوبية، وعضو تحالف ستار العالمي، إلى مطار القاهره الدولي، وعلى متنها ٣٠٠ راكب.

صرح بذلك المهندس مجدي محمدين، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.

وقال محمدين، إن شركة الخدمة الأرضية، تعاقدت مع أكبر الشركات الكورية على خدمة رحلة أسبوعية، قابلة للزيادة من طراز "بوينج B777" التي تتسع لأكثر من ٣٠٠ راكب، لينضم عميل جديد لمصر للطيران للخدمات الأرضية.

وأضاف أن فريق من التسويق بشركة الخدمات الأرضية والعلاقات العامة بشركة الخطوط الجوية، استقبل الركاب في مبنى الركاب رقم ٣، ووزع عليهم الهدايا التذكارية، احتفالًا بوصول أول رحلة للشركة الكورية.