وزيرة البيئة تعقد عددًا من اللقاءات على هامش مؤتمر التغيرات المناخية بمدريد

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الجمعة، عددًا من اللقاءات على المستوى الثنائي مع كل من رئيس مجموعة المفاوضين العربية بجامعة الدول العربية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة بغربي آسيا، ووزير البيئة لألمانيا ورئيسة مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للتغيرات المناخية (COP26).

خلال الاجتماع مع رئيس المفاوضين العرب بجامعة الدول العربية، تم استعراض الموقف التفاوضي العربي الموحد وكيفية تحقيق المصالح العربية المشتركة في إطار العملية التفاوضية، وأكدت فؤاد دعم مصر الدائم للمواقف العربية في قضايا المناخ والتصدي لآثاره.

وعقدت وزيرة البيئة لقاء ثنائيًا مع وزير البيئة الألماني للحديث عن الوضع الحالي لاتفاق باريس، حيث أكدت أن هناك مخاوف متزايدة في العديد من الدول النامية بسبب عدم وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها، وخاصة في مجال آليات التنفيذ المتمثلة في التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، وأيضًا آليات المادة السادسة والخاصة بتداول سندات الكربون ما يؤدي إلى عرقلة العملية التفاوضية.

كما عقدت الوزيرة لقاء ثنائيًا مع رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للتغيرات المناخية (COP26) والتي ستتسلم رئاسة الجولة القادمة من المفاوضات، لبحث سُبل وآليات التعامل مع الموضوعات العالقة والتي ستكون على أجندة العام المقبل.

وأشارت إلى أن مصر تسعى إلى إنجاح عمل المفاوضات القادمة في جلاسكو من خلال العمل مع رئاسة الجولة المقبلة كما أشادت بالتعاون القائم بالفعل مع بريطانيا من خلال مشاركتهما في قيادة مبادرة التكيف والتي حققت نجاحا كثيرا بانضمام أكثر من 100 دولة و٧٠ منظمة.

وأضافت الوزيرة، أن شعار المؤتمر المقبل سيكون "حلول من الطبيعية"، وسينطلق في مؤتمر شباب العالم بشرم الشيخ.

كما التقت الوزيرة ممثلي مجموعة PEW العاملة في مجال حماية الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتم استعراض الأوراق العلمية الخاصة بهم لدراسة إمكانية تعميق التعاون بينها وبين مصر حيث ترأس مصر متمثلة في الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي لمدة عامين، وأطلقت من خلاله مبادرة ضم الاتفاقيات الثلاثة البيئية ااتفاقية التنوع البيولوجي اتفاقية التصحر اتفاقية تغير المناخ في إطار عمل واحد لتأثير كل منهم على الآخر.