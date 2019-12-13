"المحاكمة" تفتتح النسخة الثانية من مسرح شباب العالم في شرم الشيخ

كتب- محمد سامي:

تشهد مدينة شرم الشيخ مساء اليوم الجمعة، افتتاح مسرح شباب العالم في نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام شرم الشيخ.

ومن المنتظر أن يشهد مسرح شباب العالم الكثير من العروض الإبداعية، التي يقدمها شباب من مختلف جنسيات العالم، ويهدف المسرح لأن يكون منصة إبداعية لشباب العالم ومناقشة قضاياهم وعرضها.

وتبدأ العروض بمسرحية "المحاكمة" من إخراج خالد جلال، وتدور أحداثها حول الأطفال الذين فقدوا طفولتهم، ويصرخون مع أمهاتهم أمام باب محكمة العدالة الإنسانية، مطالبين بمحاكمة من لم يمنحهم السعادة أو الأمل، وتركهم في مواجهة العنف والحروب والإرهاب والتنمر ونقص الغذاء.

ويشارك في المسرحية ممثلين من مصر وعدة دول مثل الإمارات وغانا وروسيا وسوريا ونيجيريا والكونغو واليمن وليبيا وباكستان.

كما يشهد مسرح شباب العالم مجموعة من العروض المسرحية الموسيقية والكوميدية في ظل مشاركة عدد كبير من الشباب المبدعين، فمن ضمن المشاركين في مسرح شباب العالم هذا العالم المطربة التونسية، غالية بنعلي، التي ستشارك بحفل غنائي يشهد الكثير من الأغاني الشرقية والغربية.

كما تشارك المطربة اللبنانية ماريتا حلاني، بعرض غنائي للمرة الأولى لها، الأمر الذي أعربت عن امتنانها له.

الجدير بالذكر أن مسرح شباب العالم يُقام للعام الثاني على التوالي ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، ليكون محورًا يجمع بين مختلف الفنون والثقافات وألوان الإبداع ومنصة للموهوبين لاستعراض مواهبهم وإبداعاتهم أمام شباب العالم.