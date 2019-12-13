مذكرة برلمانية لرئيس الوزراء حول مشكلات تطبيق "كارت الفلاح"

كتب- أحمد علي:



تقدم النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، بمذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعد مناقشة طلب الإحاطة الخاص بملف منظومة كارت الفلاح الذكي، وما تم فيه حتى الآن، بالإضافة إلى المبالغ التي تم إنفاقها.

وتضمنت المذكرة التأكيد أنه إبان مناقشة طلب الإحاطة الخاص بملف منظومة كارت الفلاح الذكي، وما تم فيه حتى الآن والمبالغ التي تم صرفها في البرلمان، تفاجئ البرلماني، بردود غير منضبطة وصحيحة من ممثلي الحكومة في وزارتي الزراعة والاتصالات، حيث أن الفترة الزمنية التي مرت على بدء المنظومة هي 4 سنوات، والمبالغ التي تم صرفها تتجاوز 300 مليون جنيه، بينما لا تمثل النتيجة إلا 25% فقط من المطلوب إنجازه، في 6 محافظات مختلفة التوزيع الجغرافي.

وقال الغول في مذكرته: "إنه بمعادلة حسابية بسيطة، تحتاج مصر ما لا يقل عن 64 عامًا، لإنجاز منظومة كارت الفلاح المصري، وتطبيقها على عموم المحافظات، حيث تبين من عرض الحكومة أثناء مناقشة طلب الإحاطة، وجود عوائق كثيرة أهمها قاعدة البيانات المنضبطة والحيز العمراني مع وزارة الإسكان، والورثة المشتركين في الحيازة الواحدة، وغيرها من المشكلات، وهذا إهدار مباشر وصريح للمال والوقت".

وطالب البرلماني، رئيس مجلس الوزراء، بتولي كل محافظ في محافظته، إعداد قاعدة بيانات صحيحة ومدققة عن الحيازات الزراعية، بالتعاون مع وزارات الإسكان والاتصالات والزراعة والعدل والداخلية، وجميع الأجهزة المعنية الأخرى، من خلال جدول زمني محدد، وعقب انتهاء جميع المحافظات من الحصر الدقيق، يتم إعداد مراحل التنفيذ لكل 6 محافظات بالتتابع، ومراعاة التوزيع الجرافي، على أن يكون العمل بالمراجعة فقط على القاعدة، التي تم الانتهاء منها، من قبل المحافظ وتصدر بها الكروت الذكية الخاصة بالفلاح، لتجاوز طول الفترة الزمنية وإنفاق ملايين الجنيهات دون جدوى.