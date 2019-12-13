محافظ القاهرة يتفقد قافلة طبية بالأسمرات ضمن مبادرة "عنيك في عنينا"

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، فعاليات القافلة الطبية بحي الأسمرات ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" للكشف عن أمراض العيون ومحاربة العمى، لأهالي الحي في مدرسة تحيا مصر الابتدائية، تحت رعاية مجلس الوزراء ودعم مؤسسة "صناع الخير" ونادي روتاري العبور، بحضور الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وقال المحافظ إن قوافل المبادرة الطبية لحماية عيون أطفالنا وسكان المناطق الأكثر احتياجًا، لدعم كافة شرائح المجتمع وخاصة غير القادرين، تواصل نشاطها في مناطق القاهرة لتقديم خدماتها، حيث تجري الكشف على عيون طلاب المدرسة والأهالي من كبار السن، بالإضافة إلى صرف الأدوية مباشرة للتلاميذ والحالات التي تعاني من مشكلات في العيون، كما سيتم أخذ مقاييس للنظارات للذين يتم فحصهم وتشخيصهم ويحتاجون إلى نظارات.

وأضاف أن فعاليات القافلة ستشمل توقيع الكشف عليهم بواسطة استشاريين وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

كما ثمّن المحافظ تعاون وشراكة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، في دعم وتنمية كافة القطاعات الخدمية وخاصة القطاع الصحي، لرفع المعاناة عن المواطنين خاصة غير القادرين.

وشهد المحافظ فعاليات القافلة الطبية المتخصصة للأطفال، التي نظمتها مديرية الشئون الصحية بالمركز الطبي 2 بحي الأسمرات، والتي شملت الكشف الطبي الكامل على جميع حالات الأطفال التي تتقدم من سكان الحي والمناطق المجاورة، وتقديم الأدوية والعلاج الطبي اللازم لهم بالمجان.