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أمين شباب "الحرية": تنسيقية الأحزاب ناقشت سُبل التعاون بين الشباب الأفريقي

05:49 م الجمعة 13 ديسمبر 2019
أمين شباب "الحرية": تنسيقية الأحزاب ناقشت سُبل التعاون بين الشباب الأفريقي

محمد مهنى عضو تنسيقية شباب الأحزاب

كتبت- ميرا إبراهيم:

شارك محمد مهنى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين شباب حزب الحرية المصري، في ورشة عمل سبل التعاون بين الشباب الأفريقي لتعزيز التنمية، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم.

وقال مهنى، إن الورشة تضمنت الحديث حول معوقات التنمية كاملة، كتنمية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، وما هي كيفية استغلال الفرص المتاحة للشباب وما دور الدول في العمل علي تلافي هذه المعوقات وما هو دور الشباب في ذلك.

وأضاف مهنى، أن الورشة خرجت بعدد من التوصيات، أهمها ضرورة إنشاء منتديات شبابية في الدول الأفريقية على غرار منتديات الشباب للتواصل مع الشباب والاستماع لأفكاره، مشيرًا إلى أنه على الدول التي تملك تقدم علمي ملحوظ مساعدة أشقائها من الدول الأخرى الأفريقية.

وأشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شاركت في عدد من ورش العمل المنعقدة على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، ومثل الحزب من خلال عضويته في التنسيقية في تلك الفعاليات.​

محمد مهنى حزب الحرية المصري ورشة عمل منتدى شباب العالم

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