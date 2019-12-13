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بالصور- البابا تواضروس يستقبل مطران الكنيسة الروسية ببلجيكا

05:35 م الجمعة 13 ديسمبر 2019
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كتب- مصطفى علي:

استقبل البابا تواضروس الثاني، المطران سيمون مطران الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ببلجيكا، مع وفد من الأباء الكهنة وزوجاتهم، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

يأتي هذا اللقاء في نهاية زيارة المطران لمصر، والتي زار فيها عددًا من الأديرة بالصعيد وكنائس مصر القديمة بالقاهرة.

البابا تواضروس مطران الكنيسة الروسية

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