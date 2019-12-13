السيسي يهنئ "تبون" بفوزه في الانتخابات الرئاسية الجزائرية

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الجزائري المنتخب عبدالمجيد تبون، بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الخميس.

ونشر الحساب الرسمي للرئيس السيسي على موقع "تويتر"، الجمعة، تدوينة قال فيها: "نهنئ الشعب الجزائري الشقيق ودولة الجزائر الشقيقة، بنجاح الانتخابات الرئاسية، كما نهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون على ثقة الشعب الجزائري به".

كانت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، أعلن حصول المرشح المستقل عبدالمجيد تبون حصل على 4 ملايين و945 ألفًا و116 صوتًا بنسبة 58%، ما يعني فوزه بالانتخابات الرئاسية من الدور الأول.