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وزير الرياضة العماني يشارك في "منتدى شباب العالم"

03:00 م الجمعة 13 ديسمبر 2019
وزير الرياضة العماني يشارك في "منتدى شباب العالم"

الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي

مسقط - أ ش أ:

غادر وزير الشؤون الرياضية العمانية الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي، اليوم الجمعة، متوجها إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في "منتدى شباب العالم" خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري.

يقام المنتدى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويركز في نسخته الثالثة على قضية "الاتحاد من أجل المتوسط". وسيتم تسليط الضوء على القضايا الإقليمية والدولية الراهنة في دول الاتحاد الأوروبي ودول شرق وجنوب المتوسط، للبحث عن سبل تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية على الصعيد الإقليمي.

هذا المحتوى من

Asha
سعد بن محمد المرضوف السعدي منتدي شباب العالم عمان السيسي

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