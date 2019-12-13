الروبوت "صوفيا" تصل شرم الشيخ للمشاركة بمنتدى شباب العالم

كتب - محمد سامي:

وصلت الروبوت صوفيا، إلى شرم الشيخ اليوم الجمعة؛ لحضور فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، الذي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، مرتدية فستانًا أبيض اللون.

وجهت إدارة المنتدى الدعوة للروبوت صوفيا - روبوت ذو ملامح بشرية إلى حدٍ كبير - لتكون أحد المتحدثين خلال المنتدى، حيث رحبت صوفيا بالدعوة من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه قائلة: "انتظروا مشاركتي في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بسيناء الجميلة والمشمسة. إنني متحمسة للغاية لمقابلتكم جميعًا".

ويُعد الذكاء الاصطناعى من أهم الموضوعات المطروحة على طاولة المنتدى هذا العام نظرًا لأهميته والفرص التى يتيحها للشباب ورواد الأعمال، إلى جانب التخوفات المصاحبة لاستخدامه وتطبيقاته المتعدّدة.

وتُعد صوفيا روبوت من صناعة شركة "هانسون روبوتيكس" بهونج كونج، وصممها مؤسس الشركة، الدكتور ديفيد هانسون. صوفيا هى الروبوت الأكثر تطورًا علاوةً على هيئتها التى تشبه هيئة الإنسان إلى حد كبير، هذا بالإضافة إلى ما تتمتع به من قدرات تكنولوجية تجمع بين الابتكارات المتقدمة فى مجال الروبوتات، والذكاء الاصطناعى، والفن. تتمتع صوفيا بجمالٍ معبر وتفاعلٍ حى، كما يمكنها محاكاة مجموعة كاملة من تعبيرات الوجه، وتتبع الوجوه والتعرف عليها، وإجراء محادثات طبيعية وسَلِسَة مع الناس.

حصلت صوفيا على لقب بطل الابتكار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) لتعزيز التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا والابتكار فى البلدان النامية. كما حصلت على جائزة جولد إديسون فى علم الروبوتات لعام 2018.