الحكومة ترد على أنباء استغلال أسوار المدارس لإنشاء محال تجارية

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام وزارة التربية والتعليم استغلال أسوار المدارس الحكومية في إنشاء محلات تجارية لتعظيم مواردها.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستغلال الوزارة أسوار المدارس الحكومية لإنشاء محلات تجارية لتعظيم مواردها، مُوضحةً أن الدولة تولي قطاع التعليم أهمية قصوى، من خلال توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة للارتقاء بهذا القطاع، دون اللجوء لمثل هذه الحلول.

وفي سياق متصل، قالت الوزارة إنه تم تسليم ١٠٩٧ مدرسة بإجمالي ١٨٠٠٠ فصل بداية من العام المالي السابق وحتى نهاية نوفمبر ٢٠١٩، وجار عمل مشروعات بعدد ٢٠٠٠٠ فصل ضمن عدد ١٢٠٠ مشروع، وجار إسناد عدد ٩٦ مشروعاً بعدد ١٣٠٠ فصل، ومن المقرر طرح جديد لصالح العام المالي القادم بعدد حوالى ٢٠٠٠٠ فصل، وذلك في ضوء الاعتمادات المالية التي سيتم إتاحتها.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273 /02).

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