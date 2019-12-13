برلمانيون: منتدى أسوان منصة إقليمية وقارية لفرض الاستقرار بالمنطقة

كتب - أحمد علي:

قال عدد من أعضاء مجلس النواب إن منتدى أسوان للسلام هو الأول من نوعه في المنطقة الذي يهتم بقضايا السلام والتنمية في القارة السمراء.

من جانبه، قال النائب فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، إن علاقة مصر بإفريقيا ازدهرت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، مؤكدًا أهمية منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة والذي يعقد تحت رعايته في أسوان.

وأوضح بركات أن قطاع السياحة المصرية شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، خاصة مع رواج فكرة سياحة المؤتمرات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي ولاية البلاد، وتوجه القيادة السياسية للترويج للسياحة بشتى الطرق، مشيرًا إلى أن الأساس في عملية التنمية السياحية هو تحرك القيادة السياسية، فرسالة الأمن والأمان التي تُبعث عقب كل حدث عالمي في مصر لها مردود إيجابي ويحسن من صورة مصر أمام العالم.

وأضاف أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة له مردود جيد لأنه يحيي السياحة الثقافية، ويعيد أسوان من جديد إلى مكانتها كواحدة من أهم مشاتي العالم، حيث أن فكرة التنمية المستدامة في الأساس تتبنى مبدأ ألا يكون هناك مقصد سياحي عاطل.

وأكد أن أجندة المنتدى، شملت موضوعات غاية في الأهمية لكافة الدول الإفريقية في الوقت الحالي، حيث شملت فض المنازعات والقضايا الخاصة بالبحر الأحمر والهجرة غير الشرعية والقضايا التنموية، إلى جانب الاندماج الاقتصادي وأمن البحر الأحمر وخليج عدن، بالإضافة إلى قضية الإرهاب في خليج الساحل وجلسة عن السودان التي تحتاج إلى دعم اقتصادي.

فيما أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن كل التحركات على المستوى الرئاسي تعود بالنفع لتحسين صورة مصر بالخارج، لافتًا إلى أن فكرة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في حد ذاتها رائعة وجديدة، وإلقاء الضوء على محافظة أسوان ووضعها تحت أنظار العالم شيء حميد وإيجابي لقطاع السياحة.

وأوضح أن مصر دشنت هذا المنتدى والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة لدراسة السلم والأمن والتنمية المستدامة، في ضوء ترسيخ أهداف الاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أن أزمة النزاعات المسلحة في أفريقيا تعد أحد أخطر التحديات التي تواجه القارة في السنوات الماضية، حيث يوجد 26 مليون مشرد بسبب الحروب والصراعات في إفريقيا حسب تقرير لهيئة الصليب الأحمر الدولي لعام 2009، بالإضافة إلى 3.1 مليون لاجئ خارج أوطانهم.

وأضاف أن فكرة منتدى أسوان نبعت من الاقتناع الراسخ بأهمية أن تكون هناك منصة إقليمية وقارية تركز على العلاقة الوطيدة بين استقرار حالة الأمن والسلم وبين تحقيق التنمية المستدامة والتي تعمل كل دول القارة على تحقيقها.

من جانبه قال النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، إن مصر أصبح لها رؤية مختلفة أكثر نشاطًا وتفاعلًا تجاه إفريقيا منذ رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن مصر مثلت إفريقيا في مجلس الأمن خلال عامي 2017، و2018، ثم تولت رئاسة الاتحاد الإفريقي في عام 2019، مشيدًا بإقامة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة تحت رعاية الرئيس.

وأشار إلى أن مصر تتصدى للموضوعات شديدة الأهمية في القارة الإفريقية خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، لافتًا إلى أن الرئيس يحاور القادرة الأفارقة، ويخرج رؤية في نهاية فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي، خلال منتدى أسوان.

وأضاف أنه سيتم استعراض ومناقشة الجهود الأفريقية والدولية لتثبيت دعائم السلام والاستقرار في قارتنا وإنهاء كافة أشكال النزاعات وتحقيق أهداف مبادرة الاتحاد الأفريقي الطموحة بإسكات البنادق في أرجاء القارة بحلول عام 2020، فضلا عن سبل مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه قارتنا الأفريقية.

وأوضح أن هذه منتديات بشكل عام أصبحت تعطي صورة واضحة لما تقوم به مصر من مجهودات وتطورات في الموقف السياسي والاقتصادي، لذا فإن وجود هذا العدد الكبير من القيادات المثقفة من مختلف دول العالم وتلقيه رسالة صحيحة عن مصر وقيادتها السياسية يحدث حالة غير مسبوقة للتسويق للسياحة المصرية.​