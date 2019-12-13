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الأرصاد توضح حقيقة تعرض مصر لـ"سحابة السوبر سيل"

04:00 ص الجمعة 13 ديسمبر 2019
الأرصاد توضح حقيقة تعرض مصر لـ"سحابة السوبر سيل"

الطقس

كتب - محمد نصار:

قال محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ما يثار حول تعرض محافظات الدلتا لما يسمى "سحابة السوبر سيل العملاقة"، أمر غير صحيح على الإطلاق.

قال شاهين، لمصراوي، إنه من الناحية العلمية لا يوجد هذا المصطلح، لافتًا إلى أنه تردد بين المواطنين خلال الفترات الماضية لكنه غير صحيح.

أشار مدير التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد، إلى أن السحب التي تتعرض لها محافظات مصر في الوقت الحالي سحب منخفضة إلى متوسطة، وأمطار رعدية على بعض الأنحاء.

وتداولت وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بتعرض محافظات الدلتا في مصر لسحابة السوبر سيل العملاقة والتي نتج عنها سقوط أمطار غزيرة ورعدية.​

الطقس الأرصاد الجوية سحابة السوبر سيل محافظات الدلتا

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