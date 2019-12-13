نقابة الإعلاميين تنعى المخرج شريف السقا

كتب - مصطفى علي:

نعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، الزميل شريف السقا المخرج بالقنوات التعليمية، التابعة لقطاع قنوات النيل المتخصصة.

قال سعده، في نعيه، إن "الإعلام المصري والعربي فقد مخرجًا مبدعًا كان يخرج أقوى البرامج في قناة Mbc مصر برنامج (الحكاية) الذي يقدمه عمرو أديب".

اختتم سعده نعيه قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون"

يذكر أن السقا تعرض لحادث سير مساء الخميس، ووافته المنيه على الفور. ​