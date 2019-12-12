أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس القمة الخليجية معدل التضخم سد النهضة التعديل الوزاري أسعار الذهب عزل ترامب

وفاة شريف السقا مخرج برنامج "الحكاية"

11:04 م الخميس 12 ديسمبر 2019
وفاة شريف السقا مخرج برنامج "الحكاية"

شريف السقا

توفي شريف السقا، مخرج برنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب على قناة "أم بي سي مصر"، إثر تعرضه لحادث سير، مساء الخميس.

وكان "السقا" تولى إخراج برنامجي "كل يوم" على شبكة قنوات "أون"، و"القاهرة اليوم" على شاشة "أوربت" الذي قدمهما عمرو أديب، قبل انتقاله إلى "أم بي سي".

ويُشيع جثمان المخرج التليفزيونى، عقب صلاة ظهر غدًا الجمعة من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

شريف السقا وفاة برنامج الحكاية عمرو أديب

الخبر التالى:

"نقل تمثال دي لسبس".. تعرف على توصيات مؤتمر أدباء مصر
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة بجميع المحافظات (بيان بالدرجات)