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أكاديمية الطيران تحتفل بتخريج 25 مراقبًا جويًا من ليبيا واليمن

10:44 م الخميس 12 ديسمبر 2019
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كتب - محمد عبيد:

نظمت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، حفل تسليم شهادات الدورة التدريبية لـ25 مراقبًا جويًا من دولتي ليبيا واليمن، وذلك في مجالي مراقبة المنطقة الإجرائية ومراقبة المنطقة الردارية، والتي استمرت على مدار 9 أسابيع بمقر الأكاديمية، تم تسليم شهادات التخرج وتكريم المتفوقين من الخريجين.

وألقى الطيار هشام صبري نائب رئيس الأكاديمية بالإنابة عن الطيار إلياس صادق رئيس الأكاديمية كلمة، هنأ خلالها المتدربين، وأشاد بالمراقبين الجويين من دولتي ليبيا واليمن، واستطاعتهم في أن يجتازوا البرنامج العلمي التدريبي بنجاح كبير، والذي شمل مختلف الجوانب العملية والفنية، وفقًا لأحدث المعايير المهنية والممارسات المتبعة، والتي مكنتهم من أن يصبحوا مؤهلين للعمل بجميع مستويات المراقبة الجوية.

أكاديمية الطيران وزارة الطيران المدني مراقب جوي ليبيا اليمن
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