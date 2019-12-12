الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة بجميع المحافظات (بيان بالدرجات)

كتب - أحمد عبدالمنعم:

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة، طقس معتدل شمالاً حتى شمال الصعيد دافئ جنوبًا نهارًا شديد البرودة ليلًا تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية علي شمال البلاد مثيرة للرمال والأتربة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 19

شبين الكوم 12 19

طنطا 12 18

دمنهور 13 18

الإسكندرية 13 18

بلطيم 12 20

مطروح 11 20

السلوم 09 19

سيوة 07 16

بورسعيد 13 18

دمياط 13 18

الزقازيق 13 19

الإسماعيلية 12 19

السويس 12 19

العريش 12 19

رفح 11 18

رأس سدر 10 22

نخل 05 18

نويبع 12 20

طابا 09 18

كاترين 04 11

الطور 11 22

شرم الشيخ 14 22

الغردقة 14 23

مرسى علم 12 25

الفيوم 10 21

بني سويف 10 21

المنيا 10 21

أسيوط 09 19

سوهاج 11 19

قنا 11 20

الأقصر 10 20

أسوان 10 21

أبو سمبل 10 22

الوادي الجديد 08 22

شلاتين 16 26

أبو رماد 18 25

حلايب 18 23

رأس حدربة 19 23