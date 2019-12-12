"عاشور" يكلف هيئة الدفاع بحضور أولى جلسات قضية "شهيد التذكرة"

كتب- مصطفى علي:

كلف سامح عاشور نقيب المحامين، هيئة الدفاع المشكلة من النقابة عن أسرة محمد عيد شهيد تذكرة قطار 934 الإسكندرية / الأقصر، وأحمد سمير المصاب بذات الواقعة، بحضور أولى جلسات القضية التي تنظرها محكمة جنايات طنطا، السبت المقبل.

وأوضح "عاشور"، أن مشاركته في افتتاح منتدى شباب العالم لعام 2019 بمدينة شرم الشيخ السبت المقبل، سيعيقه عن حضور أولى جلسات القضية، على أن يترأس هيئة الدفاع في الجلسات المقبلة، وخاصة المتعلقة بالمرافعات.

وتضم هيئة الدفاع التي يترأسها نقيب المحامين، كل من حسن أمين نقيب محامي جنوب القاهرة، وعبد الجواد أحمد، وكمال مهنى، عضوي مجلس النقابة العامة، والمحامي محمد حسن أمين.

يشار إلى أسرة محمد عيد شهيد تذكرة قطار 934 الإسكندرية / الأقصر، وأحمد سمير المصاب بذات الواقعة، أصدرا توكيلا رسميا يوم 3 نوفمبر الماضي، لسامح عاشور نقيب المحامين، وأعضاء هيئة الدفاع المشكلة من النقابة لتولي ملف القضية.

كما التقى "عاشور"، بمكتبه في وقت سابق، عدد من أفراد أسرة "شهيد التذكرة"، مؤكدًا أن النقابة ستتولى ملف القضية في شقيها الجنائي والمدني فيما يتعلق بالشهيد والمصاب، في إطار دورها الوطني في خدمة المجتمع والدفاع عن أفراده.

وشكر شقيق شهيد تذكرة القطار 934، "عاشور" على استجابته لمناشدته التي طالب خلالها نقابة المحامين ممثلة في النقيب العام سامح عاشور، بتشكيل لجنة دفاع لاسترداد حق شقيقه الذي لقي حتفه أسفل القطار.