بعد إشادته بتضحياتها.. "القومي للمرأة" يشكر السيسي على دعمه للمرأة المصرية

كتبت - نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه ومساندته الدائمة للمرأة المصرية وإيمانه بدورها الفعال، وكلماته الرقيقة والمعبرة خلال جلسة تعزيز دور المرأة الإفريقية لتحقيق السلام في مؤتمر أسوان للسلام والتنمية.

وأعربت "مرسي"، عن فخرها واعتزازها بكلمات الرئيس الداعمة للمرأة المصرية، مما يؤكد تقديره لحجم التضحيات التي تقوم بها المرأة المصرية من أجل الوطن وحفاظها على استقراره، موجهة التحية والتقدير للرئيس لدعمه المستمر وتقديره للمرأة المصرية.

وأشاد الرئيس بدور المرأة المصرية خلال جلسة تعزيز دور المرأة الإفريقية لتحقيق السلام في مؤتمر أسوان للسلام والتنمية، بعد أن أكد على أن المرأة المصرية تصدت بقوة عام 2013 من أجل الهوية المصرية وحماية الوطن والأجيال القادمة.

كما أوضح أن المرأة المصرية ساهمت بشكل كبير في تحمل تداعيات الإصلاح الاقتصادى، مشيدًا بدور المرأة في أفريقيا فى التصدى لكافة الظروف التي تعانى منها القارة أكثر من غيرها.