راوية منصور تحصل على لقب "المرأة الأكثر تأثيرًا في أفريقيا"

أعلنت مجلة "قادة قارة أفريقيا" عن فوز رائدة الأعمال التنموية راوية منصور، من مصر، بلقب "القيادية الأفريقية لعام 2019" الأكثر تأثيرًا على مستوى أفريقيا، وذلك في الاستفتاء السنوي الذي طرحته المجلة على مستوى القارة الأفريقية عبر موقعها الإلكتروني من 22 نوفمبر حتى 10 ديسمبر الجاري.

وحصلت راوية منصور، رئيس مجلس إدارة شركة رامسكو للتجارة والتوزيع على أعلى تصويت بنسبة بلغت 57.74%، متقدمة على منافستيها السيده هيلين أورتسيجافور من نيجيريا -العضو المنتدب والمدير التنفيذي لمجموعة إيجل هايتس (40.39 %)، والسيدة جيفتى لامبتى من غانيا- مدير عام مجموعة شركات سيدالكو (1.33 %).

وعلّقت راوية منصور على حصولها على اللقب بقولها: "أهدي هذا الفوز إلى كل مصرية وكل أفريقية أصرت على تحقيق حلمها ونجحت فيه".

وتعتبر راوية منصور المرأة المصرية الوحيدة التي نجحت في الوصول إلى القائمة النهائية للشخصيات الأفريقية التي تم ترشيحها لنيل جائزة المرأة القيادية الأفريقية لعام 2019، لما لديها من مؤهلات مكنتها من أن تكون نموذج ملهم للسيدات الباحثات عن التميز، وهي عضو في المجلس القومي للمرأة للعلاقات الخارجية واللجنة الريفية، ومثلت مصر في رومانيا في الدول الفرانكفونية لتمكين المرأة، كما أنها عضو في كل من "مجلس سيدات الأعمال العرب"، و"مبادرة كلينتون العالمية"، و"معهد الأرض بجامعة كولومبيا"، و"مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء" لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP".

كما أسست "راوية" العديد من الشركات، منها: "OASIS" عام 2012، و"شركة رامسكو للتجارة والتوزيع" عام 2011، و"مؤسسة رامسكو للتطوير الزراعي المستدام" عام 2009، و"رامسكو للعمارة والتصميم الداخلي" عام 1999.

وساهمت من خلال "شركة ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات" في إزالة النفايات العامة، وتطوير أنظمة النفايات لثلاثة أحياء في القاهرة: الدويق،؛ زينهم وبيراميد هيلز، ولديها عدة براءات اختراع لتدوير المخلفات الزراعية وتعمل على تنفيذ مفهوم الزراعة المستدامة والاقتصاد الدائري التي تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر لعام 2030.

كما حصلت راوية منصور على الجائزة الأولى على مستوى العالم في ريادة الأعمال" عام 2017 من قبل "الاتحاد الدولي لسيدات الأعمال".