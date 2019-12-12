الهيئة الإنجيلية تنظم لقاء "مبادرة تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقة"

القاهرة- (أ ش أ):

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الخميس، لقاءً بعنوان "مبادرة تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد"، بمقر الهيئة بالنزهة الجديدة.

وقال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية- خلال اللقاء - إن اهتمام الهيئة بالأشخاص ذوي الإعاقة ينطلق من رسالتها وإيمانها العميق بالمساواة، وبأهمية دمج كل هذه الفئات في المجتمع.

وأضاف أن الهيئة تسعى إلى تمكين هؤلاء الأشخاص للعيش حياة طبيعية، واتباع المنهج الحقوقي الذي تناول قضية الإعاقة على أنها قضية حقوق إنسان.

وأوضح أن وجود تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقة من شأنه أن يساعد في توفير حياة أفضل لهم، مؤكدًا أن الهيئة تسعى دائمًا لتطوير عملها بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والعالمية في التعاطي مع قضايا الإعاقة.

شارك في اللقاء الدكتورة هبة هجرس عضو مجلس النواب ممثلًا عن المجلس القومي للمرأة، وأعضاء المنتدى المصري للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.