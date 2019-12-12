السيسي في ختام منتدى أسوان: أفريقيا تمتلك المقومات لمواجهة التحديات والمشكلات

تصوير- هاني رجب:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لجميع المساهمين والمشاركين في الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية بأفريقيا، مساء الخميس.

وقال الرئيس: "خالص الشكر والتقدير لمشاركتكم الفاعلة في المنتدى، مثلت المشاركة الرفيعة المستوى للشركاء ودول القارة ومراكز الفكر والبحث حول العالم أهيمة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، لقد اسهم اختيار عنوان الدورة الأولى من المنتدى أجندة السلام والأمن والتنمية المستدامة في تقديم حلول ورؤى جديدة لمشاكل القارة".

وأضاف السيسي: "مصر تؤمن بأن دول القارة تمتلك الدافع والمقومات لحل المشكلات ومواجهة التحديات التي تواجه القارة، حيث ناقشنا بناء السلام والخروج من دائرة التطرف وقضايا النزوح الداخلي ودعم بناء المؤسسات الوطنية وقضايا السلم والتنمية المستدامة وأبراز الدور الحيوي الذي يمكن الاتحاد الأفريقي من أدواره".

وأشار الرئيس إلى أن المنتدى خلص بتوصيات لعلاج المشكلات التي تعاني منها القارة، حيث أكد الجميع حرصهم على تعزيز دور المرأة الأفريقية للتنمية"، متابعًا: "أتاح المنتدى فرصة لمناقشة الإصلاحات الجارية في الأمم المتحدة في مجال السلام"، وحث الرئيس على استمرار المشاركة الفعالة في الدوارات القادمة للمنتدى والتوسع في الاتفاقيات الاستراتيجية لكي نسارع الخطى على طريق التنمية والتطور.

وانطلقت صباح أمس الاربعاء، فعاليات النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في إفريقيا المنعقد بأسوان، عاصمة الشباب الإفريقي.

ويشارك في المنتدى عدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة، حيث يستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019.

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