بدء الجلسة الختامية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية بأفريقيا بحضور السيسي

القاهرة- (مصراوي):

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقر الجلسة الختامية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية، مساء الخميس.

وكان الرئيس قال في كلمته خلال ثاني أيام المنتدى، إن الإرادة السياسية لا يمكن أن تأتي إلا عبر القناعة، التي تتحول إلى إرادة، وبعد ذلك لأفعال.

وأضاف: "خلال العشر سنين اللي فاتوا، مرت بمصر أحداث كثيرة جدا، والمرأة المصرية تصدت بقوة في 2013 للحفاظ على الهوية المصرية، وماحدش استدعى للمرأة في مصر للقيام بهذا الدور، هي استدعت نفسها لحماية وطنها والأجيال اللي هتيجي بعد كده".

وتابع السيسي:" خرجت المرأة المصرية وتحركت لمواجهة ظروف شديدة القسوة والصعوبة، وقالت لآ مش ممكن نسمح ان الأمور تستمر بالشكل ده، ولابد من تغيير الواقع اللي تم حدوثه في مصر في ذلك التوقيت، رغم انه حدث بانتخابات، ووصول القيادة في الوقت ده تم بانتخابات، ولكن حينما تكشف لهم الأمر بأن هذا التوجه سيؤدي إلى ضياع الدولة، تقدمت المرأة المصرية بالملايين، احنا شوفناهم في مصر، ويمكن العالم ما شافش ده".

وانطلقت صباح أمس الاربعاء، فعاليات النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في إفريقيا المنعقد بأسوان، عاصمة الشباب الإفريقي.

ويشارك في المنتدى عدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة، حيث يستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019.

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