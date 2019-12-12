إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

القاهرة- مصراوي:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الثالثة عصرًا نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 25 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الأمواج ما بين "2-3" أمتار والضغط 1009 درجة وحالة البحر مضطربة جدًا.

وقال المركز الإعلامي للهيئة، في بيان، اليوم الخميس، إنه تم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.