نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية: الاستعداد المبكر للأمطار سهل إزالة المياه من الشوارع

كتب- محمد نصار:

وجه الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، رؤساء الأحياء، بضرورة التعامل الفوري مع مياه الأمطار الموجودة في الشوارع وإزالتها أولًا بأول.

وأعلن فوزي، في بيان، اليوم الخميس، أن الاستعداد المبكر لأحياء المنطقة الشمالية لموسم الشتاء بتطهير كافة بالوعات صرف مياه الأمطار وتجهيز ماكينات شفط المياه، سهل عملية إزاحة كافة مياه الأمطار من الشوارع، صباح اليوم.

ومن بين الشوارع التي تم إزالة تجمعات مياه الأمطار فيها (شارع منشية الجمل - شارع بورسعيد)، حيث تم إزاحة كافة تجمعات مياه الأمطار وذلك بعد فتح البالوعات الأمر الذي ترتب عليه القضاء تمامًا على أية اختناقات مرورية وإحداث سيولة المرور بالشوارع المذكورة وغيرها من الشوارع المحيطة.

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