7 آلاف مشارك يناقشون قضايا العصر بمنتدى شباب العالم

كتب - محمد سامي:

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم أن عدد المشاركين في جلسات النسخة الثالثة من المنتدى، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبلغ نحو سبعة آلاف مشارك من مختلف أنحاء العالم، يناقشون مجموعة متنوعة من قضايا العصر في ٢٤ جلسة و١٤ ورشة عمل تعقد داخل تسع قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ومن ناحية أخرى، انطلقت صباح اليوم الخميس فعاليات الورش التحضيرية للدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم المقرر افتتاحه رسميًا بعد غد السبت بمدينة شرم الشيخ.

ضمت فعاليات اليوم سبع ورش هي الجزء الأول من ورشة الشباب والثورة الصناعية الرابعة، والبلوك تشين والتحول الرقمي الحكومي، وشباب دول البحر المتوسط، والشباب الإفريقي، والجزء الأول من ورشة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، ونموذج محاكاة دول البحر المتوسط، وأول ورش فعالية WYF Labs والتي تُقام لأول مرة هذا العام، كما ستعقد ورشة ثانية تحت هذا العنوان.

ومن المقرر افتتاح منطقة الترفيه المعروفة بـFreedom.e والتي تٌقام للعام الثاني على التوالي مساء اليوم، ويختتم اليوم الأول بفعالية شجرة الكريسماس احتفالًا بقرب أعياد ميلاد السيد المسيح.

ويشهد اليوم التحضيري الثاني، منذ الساعة العاشرة صباح غد مجموعة من ورش العمل، والبداية ستكون مع الجزء الثاني من ورشة الشباب والثورة الصناعية الرابعة، وكذلك ورش الذكاء الاصطناعي، والتعليم والثورة الصناعية الأربعة، وتحديات الأمن والسلم الدوليين، والجزء الثاني من ورشة الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم، والأمن الغذائي في العالم، والورشة الثالثة لفعالية WYF Labs، وستعقد الورشة الرابعة لها بعد صلاة الجمعة، وتستمر فعاليات Freedom.e إلى أن يُختتم اليوم الثاني بحفل افتتاح النسخة الثانية من فعاليات مسرح شباب العالم.