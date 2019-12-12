صندوق تحيا مصر يطلق حملة "نور حياة" بمدينة بشاير الخير 1

كتب - محمد عبدالناصر:

أطلق صندوق تحيا مصر اليوم الخميس، أولى القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية (نور حياة) في الإسكندرية بمدينة (بشاير الخير 1) لإجراء الكشف الطبي عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين البالغين ضمن المرحلة الأولى من المبادرة.

وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح - في بيان اليوم - : "إن إجمالي عدد المحافظات التي تعمل بها المبادرة وصل إلى 16 محافظة حتى الآن وهي (السويس - الإسماعيلية - الشرقية - الدقهلية - الغربية - القليوبية - المنوفية - الفيوم - المنيا - بني سويف - الجيزة - دمياط - بورسعيد - البحر الأحمر - كفر الشيخ - الإسكندرية)".

وأضاف عبد الفتاح: "أن الصندوق ينفذ المبادرة الرئاسية (نور حياة) بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والصحة ومنظمة الصحة العالمية، فضلًا عن مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني منها (الأورمان - بنك الشفاء - صناع الخير - الجمعية الشرعية - جمعية رسالة - مؤسسة راعي مصر - الهيئة القبطية الإنجيلية).

وأوضح أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبي على مليوني مواطن من الفئات الأولى بالرعاية وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء وتوفير نصف مليون نظارة طبية مجانًا خلال 3 سنوات، فضلًا عن إجراء الكشف الطبي لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية وتوفير مليون نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبي.

وأشار إلى أن القافلة الواحدة تستقبل على مدار يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع نحو ألف مواطن؛ لإجراء الكشف الطبي وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانًا من داخل القافلة، فضلًا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلًا جراحيًا إلى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة بكل محافظة، حيث تجرى نحو 560 عملية أسبوعيًا من خلال 8 مستشفيات مشاركة في المبادرة حتى الآن على مدار اليومين.

ولفت إلى أن المبادرة قدمت خدمتها الطبية لنحو 80 ألف مواطن من الفئات الأولى بالرعاية حتى الآن وتم إجراء 8 آلاف عملية للمياه البيضاء.

يُذكر أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم (037037 - مبادرة نور حياة) ويستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.

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