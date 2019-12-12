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"أكاديمية الأزهر" تنظم رحلة للأئمة الوافدين بالأهرامات

01:34 م الخميس 12 ديسمبر 2019
"أكاديمية الأزهر" تنظم رحلة للأئمة الوافدين بالأهرامات

رحلة للأئمة الوافدين بالأهرامات

كتب - محمود مصطفى:

نظمت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، رحلة سياحية وتعريفية إلى أهرامات الجيزة للأئمة الوافدين المتدربين بالأكاديمية، من دول (روسيا، والهند، والصين، وماليزيا، وإندونيسيا، وبورما، وكازاخستان، ونيجيريا، والسودان، والكونغو، وسلوفينيا).

وقال رئيس الأكاديمية الدكتور محمد عيسى، في تصريح اليوم الخميس، إنَّ هذه الرحلة السياحية تأتي في إطار دعم حركة السياحة والاقتصاد المصري، والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والسلام، وترسيخًا لقيم التنوع واختلاف الثقافات، والتعريف بحضارة مصر وتاريخها العريق، وذلك وفق برنامج ترفيهي وتثقيفي تسعى الأكاديمية لتنفيذه بجانب البرنامج العلمي والأكاديمي الخاص بالمتدربين.

من جانبهم، أبدى الأئمة والوعاظ الوافدين، إعجابهم الشديد بآثار مصر وحضارتها العريقة، التي تعد من أعظم الحضارات التي قامت عبر العصور ولا تزال آثارها شامخة حتى الآن، معربين عن تقديرهم لدور الأزهر الشريف في نشر تعاليم الإسلام الصحيحة، مؤكدين أنَّهم سيعملون على نشر الفكر الأزهري المعتدل وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وإحياء قيمة التآلف والتسامح التي تعلموها بالأكاديمية في بلادهم.

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