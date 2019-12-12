في 30 صورة.. ماذا فعلت الأمطار بالقاهرة الكبرى؟

كتب - محمود مصطفى:

تصوير- جلال المسري ونادر نبيل وشروق غنيم وفريد قطب ومحمد حسام الدين:

ضربت الأمطار المتوسطة والغزيرة، صباح الخميس، القاهرة الكبرى وعدة محافظات على مستوى الجمهورية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يتواصل سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

وأصيبت مناطق عدة بالقاهرة بحالة من التكدس المروري، صباح اليوم، ومنها طريق الأوتوستراد، كما هطلت الأمطار بغزارة على منطقة التجمع الخامس ما تسبب في شلل تام بشارع التسعين أحد الشوارع الرئيسية هناك، وسط تجمعات كبيرة من مياه الأمطار.

في الوقت نفسه، دفعت محافظة القاهرة بعدد من السيارات لكسح المياه من الشوارع، لعدم التأثير على الحالة المرورية.