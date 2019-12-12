بعد الطقس السيئ.. الأزهر: الدراسة منتظمة بالكليات والمعاهد

كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن العملية التعليمية بجميع المعاهد الأزهرية تسير بانتظام منذ الصباح الباكر، ولم تتأثر الدراسة بهطول الأمطار.

وأضاف عباس في تصريحات لمصراوي، الخميس، أنه حال حدوث أي شيء يؤثر على سير الدراسة، سيتم تعطيل العملية التعليمية على الفور، مثلما حدث قبل شهرين، بعد هطول أمطار غزيرة على المحافظات.

وأِشار إلى أن الأزهر الشريف حريص على مصلحة التلاميذ، وعدم تعرضهم لأي أذى أو إصابتهم بأي مكروه، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع المحافظين في هذا الشأن، ويحق لهم تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية الواقعة في نطاقهم، طبقا لظروف كل محافظة.

وضربت الأمطار المتوسطة والغزيرة، صباح الخميس، القاهرة الكبرى وعدة محافظات على مستوى الجمهورية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يتواصل سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين القيادة بهدوء على الطرق، خاصة السريعة، أثناء سقوط الأمطار والرمال والأتربة المثارة، وارتداء الملابس الشتوية، وتجنب الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

كما ناشدت كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

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