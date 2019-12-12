بينها إيواء المتضررين.. 10 توجيهات حكومية للمحافظين بعد سقوط الأمطار

كتب- محمد نصار:

أجرى اللوء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عدة اتصالات بعدد من المحافظين؛ لمتابعة الجهود التي تم اتخاذها لمواجهة الأمطار التي شهدتها بعض المحافظات، اليوم الخميس، والتأكد من اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

واطمأن "شعراوي"، من المحافظين التي شهدت محافظاتهم أمطارًا اليوم، على جهود المتابعة في المراكز والمدن والقرى والتحرك السريع لكافة المواقع والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لحل أي مشكلات مع إعادة توزيع عربات شفط المياه مما يتناسب مع أماكن تجمع الأمطار كما حدث في محافظتي كفرالشيخ والإسكندرية بسبب تجمعات الأمطار في بعض المناطق وتم الدفع بسيارات شفط إضافية لهذه الأماكن لسرعة إزالة تراكمات المياه.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن غرفة عمليات الوزارة تتابع على مدار اليوم كافة التطورات بالمحافظات وأماكن سقوط الأمطار والأضرار التي تسببها وتُعدد تقارير دورية على مدار اليوم.

وشدد اللواء شعراوي، على ضرورة استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع في المحافظات، ورفع درجات التأهب القصوى ومراجعة خطة انتشار المعدات، والتنسيق مع القوات المسلحة وإدارات المرور بالمحافظات لتحديد محاور وطرق بديلة في حالة إغلاق أية شوارع أو ميادين نتيجة الأمطار.

كما وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين، بضرورة التنسيق مع مديريات الصحة والتضامن والري لرفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وزيادة أطقم الخدمات الطبية لعلاج المتضررين، وإقامة أماكن إيواء للمتضررين من الأمطار والتأكد من صلاحيتها، مع التأكد من خفض مناسيب الترع والمصارف في المحافظات التي تعرضت للأمطار، إضافة إلى التنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات للتأكد من صلاحية شبكات الصرف الصحي لاستيعاب كميات الأمطار.

كما وجه الوزير، بتشكيل لجان للمرور على أعمدة الكهرباء على مستوى المحافظات وفحصها والتأكد من سلامتها واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مشددًا على أهمية التواجد الميداني للقيادات المحلية في الأماكن التي قد تمثل أماكن تجمع للأمطار مع متابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية بصفة مستمرة ومعرفة التنبؤات على مستوى الجمهورية لاتخاذ مايلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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