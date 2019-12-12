القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بجامعة عين شمس

كتب- محمد سامي:

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ندوة تثقيفية بجامعة عين شمس، بدأت بآيات من الذكر الحكيم ثم عرض فيلم تسجيلي عن جامعة عين شمس وتاريخها المشرف ودورها في إعداد أجيال متعاقبة من الخريجين الذين رفعوا اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل المحلية والدولية.

وألقى الدكتور محمود شوقي، رئيس جامعة عين شمس، كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة، مشيدًا بدورهم البطولي في الدفاع عن أمن مصر واستقرارها بالإضافة إلى المساهمة في خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر

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كما تم عرض فيلم تسجيلي عن دور قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري في تنفيذ استراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء لكافة أبناء الوطن من مختلف الأعمار.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، كلمة نقل خلالها للمشاركين تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المساهمة في رفع الوعي الثقافي للشباب وتوعيتهم ضد كافة التهديدات والتحديات التي يواجهها الوطن.

كما تم عرض عدد من الأعمال القتالية والقصص البطولية لرجال القوات المسلحة ودورهم في القضاء على الإرهاب وقدم طلاب الجامعة فقرة عن الإنجازات التي حققتها الدولة في كافة المجالات.

واختتمت الندوة، بفقرة فنية لطلبة الجامعه وقام رئيس جامعة عين شمس وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتكريم أسر الشهداء والمصابين والطلاب المتفوقين ومنظمي الندوة.