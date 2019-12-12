الإسكان: حملات مكبرة لإزالة التعديات وضبط "التوك توك" بمدينتي دمياط وبدر

كتب - محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم شن حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة وأمام المحال التجارية والكافيتريات والمسطحات الخضراء شملت عدة أنحاء بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بالتنسيق مع شرطة والمرافق وقسم شرطة المدينة والإدارات المختصة بجهاز المدينة.

وأضاف رجب- في بيان لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس: "تمت مصادرة المضبوطات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالفين"، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على مسئولي جهاز المدينة بمتابعة ما تم إزالته لعدم العودة للمخالفة مرة أخرى.

وفي سياق متصل، قال رئيس جهاز تنمية مدينة بدر المهندس عمار مندور، إنه تم شن حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وضبط مركبات (التوك توك) بعدة مناطق بالمدينة، شملت الحي الخامس بمناطق (النرجس – الياسمين)، والحي الثاني بالمجاورة الرابعة إسكان المحافظة، والحي الأول بالمجاورات (2 و3).

وقال المهندس عمار مندور : أسفرت الحملة عن رفع 15 حالة إشغال، وإزالة 5 حالات تعدٍ بالبناء، وكذا سحب عدادات للمياه، وضبط 35 مركبة (توك توك) مخالفة للسير بالطرق الممنوعة، مؤكدا استمرار حملات إزالة التعديات وضبط المخالفات لتشمل المدينة بأكملها، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء على المخالفات كافة.