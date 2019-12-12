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السيسي: المرأة المصرية تحركت بقوة في 2013 لحماية وطنها

11:58 ص الخميس 12 ديسمبر 2019
السيسي: المرأة المصرية تحركت بقوة في 2013 لحماية وطنها

منتدى أسوان للسلام والتنمية

كتب - محمود مصطفى:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المرأة المصرية تحركت بقوة في 2013 لحماية وطنها والأجيال القادمة والحفاظ على الهوية المصرية.

جاء ذلك خلال جلسة (تعزيز دور المرأة الإفريقية لتحقيق السلام والأمن والتنمية)، اليوم الخميس، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين المنعقد في أسوان.

وأضاف الرئيس السيسي إنه خلال العشرة أعوام الماضية مرت مصر بأحداث كثيرة جدًا، لافتًا إلى أن المرأة المصرية تصدت بقوة في 2013 من أجل الحفاظ على الهوية المصرية وتحركت في مواجهة ظروف شديدة القسوة والصعوبة، وقالت لا يمكن أن تستمر الظروف بهذا الشكل ولابد من تغيير الواقع في مصر في ذلك التوقيت.

منتدى أسوان للسلام الرئيس السيسي المرأة المصرية

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