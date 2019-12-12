بعد الأمطار الغزيرة.. "الأرصاد" تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

كتب - أحمد جمعة:

تصوير- جلال المسري ونادر نبيل وشروق غنيم وفريد قطب:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، موعد تحسن الأحوال الجوية، بعدما ضربت الأمطار المتوسطة والغزيرة، صباح الخميس، القاهرة الكبرى وعدة محافظات.

وقال "شاهين" في تصريحات لمصراوي، اليوم، إنه من المتوقع أن يكون هناك هدوء محدود في سرعة الرياح غدًا، فيما لا تزال الفرصة متاحة لسقوط أمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا.

وأضاف شاهين أن فرص سقوط الأمطار تنحسر يوم السبت المقبل على السواحل الغربية، على أن يشهد هذا اليوم عودة نشاط الرياح مرة أخرى.

وواصل: "في العموم، فخلال الـ 4 أيام المقبلة هناك تقلبات جوية سواءً أمطار أو رياح أو انخفاض درجات الحرارة".​

وعن طقس الجمعة، توقع مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، بأن يسود طقس معتدل شمالاً حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسط على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء.

كما تنشط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شرق البلاد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.​

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