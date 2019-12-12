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"كونوا بحق رجال".. السيسي يطالب المواطنين باحترام المرأة

11:30 ص الخميس 12 ديسمبر 2019
"كونوا بحق رجال".. السيسي يطالب المواطنين باحترام المرأة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - أحمد جمعة:

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرجال، باحترام المرأة في جميع الأحوال، مؤكدًا أن المرأة المصرية ساهمت بشكل كبير في تحمل تداعيات الإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك في كلمته بفعاليات اليوم الثاني للنسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في أفريقيا المنعقد بمدينة أسوان، اليوم الخميس.

ووجه السيسي رسالة للرجال قائلًا: "كونوا بحق رجال؛ مُرُوْءة، شهامة، اعتدال، وتوازن، وانحنى احترامًا وتقديرًا للمرأة".

وأضاف الرئيس: "هقولكم كلمة للي ميعرفهاش: التطرف والإرهاب خلى الناس تشوف الدين اللي نؤمن به بخوف، الرسول قال قبل وفاته وصيتين؛ الأولى تتعلق بالعبادة، والثانية بالحياة، وقال في الأخيرة: استوصوا بالنساء خيرًا.. عاوزين نشوف هنعمل إيه خير علشان ننفذ وصية الرسول بإكرام واحترام المرأة".

وتحدث السيسي عن الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المتطرفة والإرهابية بحق النساء، بقوله: "لما نتكلم عن الدواعش وبوكو حرام، هم يسيئون للمرأة ويؤذونها.. والله دا لا دين ولا رجولة".

واختتم الرئيس تصريحاته بتوجيه التحية للسيدات في مصر وأفريقيا والعالم "من هنا أقول لكل السيدات في مصر وأفريقيا والعالم: كل الاحترام والتقدير والاعتزاز لكن.. تقدمن وخذن مكانكن الذين تستحقونه".

السيسي المرأة المصرية الإصلاح الاقتصادي احترام المرأة منتدى أسوان للسلام والتنمية

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