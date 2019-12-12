أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس القمة الخليجية معدل التضخم سد النهضة هجوم فلوريدا التعديل الوزاري أسعار الذهب عزل ترامب

"رجعت الشتوية".. أمطار غزيرة تضرب القاهرة ومحافظات (تغطية خاصة)

10:20 ص الخميس 12 ديسمبر 2019
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة

القاهرة - مصراوي:

ضربت الأمطار المتوسطة والغزيرة، صباح الخميس، القاهرة الكبرى وعدة محافظات على مستوى الجمهورية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يتوصل سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين القيادة بهدوء على الطرق، خاصة السريعة، أثناء سقوط الأمطار والرمال والأتربة المثارة، وارتداء الملابس الشتوية، وتجنب الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

كما ناشدت كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

لمتابعة التغطية الخاصة بموجة الطقس السيئ.. اضغط هنا

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة سقوط أمطار الارصاد الجوية

الخبر التالى:

الصحة: منظومة جديدة للرعايات والحضانات العام المقبل
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"رجعت الشتوية".. أمطار غزيرة تضرب القاهرة ومحافظات (تغطية خاصة)