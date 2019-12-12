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البدء بالمحافظات الحدودية.. خريطة توزيع التابلت على طلاب أولى ثانوي

07:02 ص الخميس 12 ديسمبر 2019
البدء بالمحافظات الحدودية.. خريطة توزيع التابلت على طلاب أولى ثانوي

التابلت المدرسي

كتب - أسامة علي:

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم عن خريطة توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي لعام 2019/2020.

وقال المصدر، لمصراوي، إن مخازن الوزارة تسلمت حتى الآن نحو 4 دفعات من التابلت بما يمثل نحو 300 ألف تابلت، استعدادًا لتوزيعها على الطلاب.

وأضاف المصدر أنه سيتم توزيع التالبت منتصف شهر ديسمبر الجاري، مؤكدًا أنه سيتم البدء بالمحافظات الحدودية، ثم محافظات القاهرة الكبرى، على أن يتم التوزيع تباعًا على باقي المحافظات.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام خلال ديسمبر الجاري.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد امتحانات منتصف العام والمقرر إنطلاقه 11 يناير المقبل ورقيًا، على أن يتم عقد امتحان تجريبي دون درجات لطلاب الصف الأول الثانوى العام في مارس لتدريبهم على التابلت.​

التابلت المدرسي وزارة التربية والتعليم المحافظات الحدودية

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