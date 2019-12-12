تبدأ 29 ديسمبر.. جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالقاهرة

كتب - أسامة علي:

أعلنت مدير مديرية التربية والتعليم في القاهرة جداول امتحانات الفصل الدراسي لجميع صفوف النقل بالمدارس.

راعت المديرية عدم إجراء أي امتحانات أيام 1 يناير، و6 يناير، و7 يناير لموافقتها احتفالات عيد الميلاد المجيد، والأربعاء 8 يناير والإثنين 20 يناير عيد الغطاس.

تبدأ امتحانات الصف الثالث الابتدائي يوم الأحد 29 ديسمبر الجاري، وحتى يوم الإثنين 30 ديسمبر، وتبدأ امتحانات الرابع الابتدائي يوم الأحد 29 ديسمبر، وحتى يوم الخميس 2 يناير.

تبدأ امتحانات الصف الخامس الابتدائي، يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، وحتى يوم الأحد 5 يناير، وتجرى امتحانات الصف السادس الابتدائي، يوم السبت 4 يناير، وحتى السبت 11 يناير.

وتبدأ امتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي، يوم الخميس 9 يناير وحتى الثلاثاء 14 يناير، أما النقل الإعدادي المهني فيبدأ يوم السبت 18 يناير، وحتى الخميس 23 يناير.​