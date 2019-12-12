الأعلى في إفريقيا.. مصراوي بموقع بناء "البرج الأيقوني" في العاصمة الإدارية (فيديو وصور)

كتب - محمد عبدالناصر:

وصل تنفيذ البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية إلى الطابق 11، وذلك بارتفاع 85 مترًا، حيث يتم تنفيذ هذا البرج وسط 20 من الأبراج الأخرى، على أن يكون هذا البرج الأعلى في إفريقيا والشرق الأوسط، بطول 385 مترًا.

"مصراوي" أجرى جولة داخل منطقة الأبراج في المنطقة المركزية في العاصمة الإدارية، والتي تنفذها الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية "CSCEC".

قال شريف نصير، المهندس المقيم بشركة دار الهندسة المشرف على أعمال تنفيذ مشروع أبراج العاصمة الإدارية الجديدة، إنه جارى تنفيذ 20 برجًا، بارتفاعات مختلفة تصل لـ31 دورًا، وحتى 78 طابقًا.

أضاف نصير، لمصراوي، أن الأبراج تتنوع بين الأنشطة التجارية والخدمية والسكنية، بينما يضم البرج الأيقوني -الأعلى في إفريقيا- جميع الأنشطة المختلفة، لافتًا إلى أن معدلات التنفيذ تتراوح بين 11- 32%، ووصلت للدور الحادي عشر.

وأوضح أيضًا أن الأبراج العشرين يجرى تنفيذها في وقت واحد، لكن بمعدلات مختلفة.

وأشار نصير إلى الانتهاء من الهياكل الخرسانية في منتصف 2020، على أن تبدأ بعد ذلك أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، لتكون المنطقة جاهزة بالكامل في 2022.

ولفت إلى أن البرج الأيقوني يتم تنفيذه على مساحة تقارب الـ240 ألف متر، وأنه يتم تنفيذ الطابق الواحد في 5 أيام ونصف اليوم.

عند البدء في تنفيذ البرج الأيقوني، بلغت مساحة الأساسات التي أسس عليها البرج حوالي 3700 متر، بارتفاع 5 أمتار طولية، وتم صب القاعدة الخرسانية للبرج في 3 أيام متواصلة لكمية 18.500 متر من الخرسانة المسلحة، وستتعدد استخدامات البرج بين الأنشطة التجارية والسكنية والفندقية.

يصل حجم الاستثمارات المقدرة للمنطقة المركزية 3 مليارات دولار، بإجمالي مساحة تبلغ 1.71 مليون، على مساحة 195 فدانًا، تضم: منطقة الأعمال المركزية الشرقية -المرحلة الأولى- 520 ألف م2، بينما يبلغ إجمالي مساحة الأبراج: مليونًا و15 ألفًا م2، وإجمالي مساحة التجاري والخدمات: 230 ألف م2، وإجمالي المساحة المبنية فوق الأرض: مليونًا و245 ألف م2، وإجمالي المساحة المبنية تحت الأرض: 465 ألف م2.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ حي المال والأعمال خلال 2022.